18 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 153 şüpheli tutuklandı! 351 milyon TL işlem hacmi tespit edildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 281 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 153’ü tutuklandı. 128’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 351 Milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yüksek kazanç vaadiyle, Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, Kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

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Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.