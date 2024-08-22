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18 ilde Narkoçelik-33 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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#Narkoçelik-33 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
18 ilde Narkoçelik-33 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen Narkoçelik-33 Operasyonları'nda toplam 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ olmak üzere 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

- "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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#Narkoçelik-33 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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