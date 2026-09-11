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18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 organizatör yakalandı

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#Göçmen Kaçakçılığı#İçişleri Bakanlığı#Jandarma Operasyonu
18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 organizatör yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 11:21

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 52 organizatörün yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı 18 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 organizatör yakalandı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı 

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#Göçmen Kaçakçılığı#İçişleri Bakanlığı#Jandarma Operasyonu

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