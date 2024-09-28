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18 günlük evliydi! İzmir'de şüpheli ölüm: Özge Hançer Girgiç, evinde ölü bulundu

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#İzmir#Torbalı#Şüpheli Ölüm
18 günlük evliydi İzmirde şüpheli ölüm: Özge Hançer Girgiç, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 09:27

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Özge Hançer Girgiç, evinde ölü bulundu. Özge Hançer Girgiç'in ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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İzmir Torbalı'da yaşayan Özge Hançer Girgiç (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

18 GÜNLÜK EVLİYDİ

Öte yandan Özge Hançer Girgiç ile Hakan Girgiç çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özge Hançer Girgiç'in ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

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#İzmir#Torbalı#Şüpheli Ölüm

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