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18 günlük eşini vuran polise indirimsiz 31 yıl hapis

#Müslüm Aktaş#Sevginur Aktaş#Silahlı Saldırı
18 günlük eşini vuran polise indirimsiz 31 yıl hapis

Başından tabancayla vurarak ağır yaraladığı 18 günlük eşi Sevginur Aktaş’ın intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Ankara Keçiören’deki evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş (27) ise tutuklandı.

Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, Kırıkkale’deki ailesinin yanına el öpmeye gitmek istemesine izin vermediği için çıkan tartışmada eşinin kendisini vurduğunu söyledi.

BEYNİNDE HASAR OLUŞTU

Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüme ve görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş, karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Müslüm Aktaş’a ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 31 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamadı.

 

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#Müslüm Aktaş#Sevginur Aktaş#Silahlı Saldırı

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