18 ev kül oldu

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Mudanya Belediyesi Arama - Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çoğu ahşap olan 18 ev kullanılmaz hale geldi. Çoğu ahşap olan 18 evin yandığı mahalle, gündüz drone ile görüntülendi.

‘DİĞER EVLERİ VE ORMANI KURTARDIK’

Alevleri görünce ailesini dışarı çıkardıktan sonra bağırarak mahalleliyi uyaran Hamail Ataşin, “Gürültü seslerini duyunca dışarı çıktım. Çocuklarıma 112 aramasını söyledim. Bağırdım, 2 torunumla birlikte feryat ettik. Buraların tekrar yapımında yardım istiyoruz. Burada yaşayan insanlar maddi gelirleri düşük insanlar” dedi.

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Yangında çok korktuklarını söyleyen Orhan Sarıcı, “Alevler, ortada bulunan bir evden çıktı. Tankerler geldi. Biz yanmayan evlere su tutarak yangının ormana sıçramasını önledik. Hemen köylüler olarak organize olduk. Büyük bir badire atlattık, çok şükür ormanı kurtardık’’ diye konuştu.