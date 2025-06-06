18 bin bebekte 1 görülüyor! 10 günlük bebek göz tansiyonu ameliyatı oldu

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Nadir görülen doğumsal göz tansiyonu (konjenital glokom) hastalığıyla dünyaya gelen 10 günlük Göktuğ Emir Uyar bebek, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kritik cerrahi operasyonla sağlıklı görme yetisine kavuştu.

Türk Oftalmoloji Derneğinin Bilkent Şehir Hastanesi işbirliğiyle düzenlediği 9. Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen operasyon, 42 ülkeden binlerce hekimin canlı yayında takip ettiği 70 farklı cerrahi girişim arasında yer aldı.

"CİDDİ GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR"

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, doğumsal glokomun nadir görülen ancak erken teşhis edilmediğinde ciddi görme kaybına yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, sempozyum kapsamında nadir görülen ve kritik cerrahileri gerçekleştirdiklerini, Göktuğ Emir Uyar bebeğe yapılan operasyonunun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

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“BU DURUM, TOPLUMDA YETERİNCE BİLİNMİYOR”

Ameliyat, Prof. Dr. Muhsin Eraslan başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Eraslan, konjenital glokomun halk arasında göz tansiyonu olarak bilindiğini, bebeklerde ise görme kaybına yol açabildiğini belirtti.

Glokomun genellikle yetişkin hastalığı olarak bilindiğini ancak doğuştan gelen türünün bebeklerde de görülebildiğine dikkati çeken Eraslan, bu durumun toplumda yeterince bilinmediğine işaret etti.

“18 BİN BEBEKTE BİR GÖREBİLİYORUZ”

Eraslan, bebeklerde görülen glokomun belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: "Bebeğimizin gözünde sulanma, göz kızarıklığı ve gözün büyümeye başladığını görüyorsak, hızlı bir şekilde bebeğimizi bir göz hekimine mutlaka götürmemiz gerekiyor. Glokom, özellikle akraba evliliklerinde daha sık olmakla beraber, akraba evliliği olmasa da karşımıza çıkabiliyor. Doğumsal glokom vakalarını, yaklaşık 18 bin bebekte bir görebiliyoruz. Tedavisi ise ne yazık ki sadece cerrahi müdahale. Dolayısıyla çok kısa sürede ameliyat etmemiz gereken olgular."

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ERKEN TANI EN BÜYÜK ŞANSI

10 günlük Göktuğ Emir Uyar bebeğin erken tanı sayesinde çok şanslı olduğunu vurgulayan Eraslan, "Farklı doğumsal glokomlarda farklı ameliyatlar uyguluyoruz. Burada önemli olan bebeğin gözünün durumu. Eğer kornea dediğimiz öndeki saydam tabakada ödem varsa benim yapacağım gibi trabekülotomi denilen bir operasyon uygulayacağım ama eğer korneası saydam ise o zaman farklı bir gonyotomi seçeneğimiz var veya farklı cerrahi seçeneklerimiz olabiliyor." ifadelerini kullandı.

“BUGÜNDEN İTİBAREN GÖZÜ GÖRMEYE BAŞLAYACAK”

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Eraslan, "Bebeğimizin göz içi basıncının düşeceğini tahmin ediyoruz. Korneası saydamlaşacak, bugünden itibaren gözü görmeye başlayacak." dedi.

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2 GÜNLÜKKEN FARK EDİLDİ

Göktuğ Emir Uyar'ın babası Emir Elber Uyar, bebeğinin iki gözünün birbirinden farklı göründüğünü fark ettiklerinde henüz 2 günlük olduğunu ancak hemen harekete geçtiklerini anlatarak, "Bebeğimizin doğduktan sonra gözünü açması bir mucize oldu aslında. Bebeğimiz gözünü açtıktan sonra özellikle annesi dikkat etti ve gördü." diye konuştu.