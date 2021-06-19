Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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18 bıçak darbesine 18 yıl hapis
İstanbul Ümraniye’de Kadir Pirizoğlu (29) boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Pirizoğlu’nu (27) 11 Haziran 2019’da 18 yerinden bıçakladı, başını yerlere vurdu.
Ayşe Pirizoğlu’nu ölümden Kadir Pirizoğlu’nun yakınları kurtardı. Açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti Kadir Pirizoğlu’na kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme heyeti cezayı 18 yıla indirdi.
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