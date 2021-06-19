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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

18 bıçak darbesine 18 yıl hapis

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
18 bıçak darbesine 18 yıl hapis

İstanbul Ümraniye’de Kadir Pirizoğlu (29) boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Pirizoğlu’nu (27) 11 Haziran 2019’da 18 yerinden bıçakladı, başını yerlere vurdu.

Ayşe Pirizoğlu’nu ölümden Kadir Pirizoğlu’nun yakınları kurtardı. Açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti Kadir Pirizoğlu’na kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme heyeti cezayı 18 yıla indirdi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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