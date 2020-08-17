18 Ağustos hava durumu: Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yaşadıkları illerde sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarını merak edenler, son dakika hava durumu raporunu öğrenmek istiyor. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının düştüğü bazı iller için MGM'den yağış uyarısı geldi. Açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte, 18 Ağustos Salı Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
MGM son hava durumu tahminleri 81 ilde merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük hava durumu raporunu internet sitesinden yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü için yağış beklenen illeri duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE 16°C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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