18 Ağustos hava durumu: Hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

MGM son hava durumu tahminleri 81 ilde merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük hava durumu raporunu internet sitesinden yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü için yağış beklenen illeri duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin hava durumu raporu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Az bulutlu

DÜZCE 16°C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık