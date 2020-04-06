18-20 yaş çalışana sokak izni

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgede, 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi. Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için 18 ile 20 yaş arasındakiler için istisna durumların getirildiği genelgede şu bilgilere yer verildi:



ÜRETİME KATILAN GENÇLER MUAF



“18 ile 20 yaş aralığında olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar, 18 yaşından küçüklere uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.”