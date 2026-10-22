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17'nci kattan boş araziye uzanan hesaplaşma: Rezidans saldırganı otomobilde ölü bulundu

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#İstanbul Cinayet#Büyükçekmece Rezidans#Mehmet Emin Yüksel
17nci kattan boş araziye uzanan hesaplaşma: Rezidans saldırganı otomobilde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 14:18

İstanbul, Büyükçekmece'de bir rezidansta Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel, Bağcılar’da boş arazideki bir otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aracı terk ederek yaya olarak kaçtığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Polis ekipleri, rezidansta silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti. Adresi kontrol eden ekipler, 17’nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık’ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi.

17nci kattan boş araziye uzanan hesaplaşma: Rezidans saldırganı otomobilde ölü bulundu

2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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17nci kattan boş araziye uzanan hesaplaşma: Rezidans saldırganı otomobilde ölü bulundu

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi’ndeki inşaat alanındaki boş arazide terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı bir otomobil buldu. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin rezidansta Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ile 1 bıçak ele geçirildi.

17nci kattan boş araziye uzanan hesaplaşma: Rezidans saldırganı otomobilde ölü bulundu

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çalışmaların devamında otomobilin 3 kişi tarafından bırakıldığı ve şüphelilerin yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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#İstanbul Cinayet#Büyükçekmece Rezidans#Mehmet Emin Yüksel

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