178 milletvekilinin 1061 fezlekesi var

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Meclis’te şu anda 178 milletvekiline ait bin 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Rekor ise 56 fezlekeyle HDP eski Genel Başkanı Sezai Temelli’de. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da 40 fezlekesi yer alıyor. Meclis’in fezleke rekortmeni vekilleri arasında HDP’den Berdan Öztürk 47, Ayşe Acar Başaran 46, Feleknas Uca ve Ömer Öcalan 43’er, Remziye Tosun 39 fezlekeyle öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU DA ZİRVEDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 fezlekesi bulunurken, yine CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 14, Grup Başkanvekili Özgür Özel 12 ve Mahmut Tanal da 11 fezleke ile ön sıralarda yer alıyorlar. AK Parti’den 11 vekilin fezlekesi bulunurken, MHP’den 4, İYİ Parti’den de 5 vekilin fezlekeleri TBMM’de.