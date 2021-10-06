1774 Sayılı Kanun Nedir? 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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Halk arasında "Kimlik Bildirme Kanunu" olarak da bilinen 1774 sayılı Kanun iş hayatına ilişkin önemli bir kanundur.

1774 Sayılı Kanun Nedir?

1774 sayılı Kanun, idari yaptırımları olan ve iş hayatını ilgilendiren bir kanundur. 1774 sayılı Kanunda sıralanmış olan bazı işyerlerine ve işletmelere, çalışanlarının kimlik bilgilerini kolluğa bildirme yükümü getiren bir düzenlemedir.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır?

1774 sayılı Kanunun getirdiği düzenlemeye göre söz konusu işyerlerinde geçici veya sürekli çalışanların kimliklerinin emniyete bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim yükümlülüğü 1774 sayılı Kanun'da sayılan işyerleri bakımından vardır. Bildirim yükümlülüğünün 3 işgünü içerisinde yerine getirilmesi zorunludur.

1774 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

Kanunun ilk düzenlemesinde sadece 6.maddede sayılan iş yerlerine kimlik bildirim yükümlülüğü getirilmiş iken, 26 Mart 2020 tarihinde yapılan ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan son değişikliğe göre "her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için ..." iş yerlerinin 1774 sayılı kanuna göre kimlik bildirimi zorunluluğu getirilmiştir.