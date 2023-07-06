×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

177 dolandırıcılığa karıştı! Tokat'ta yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Polis#Dolandırıcılık
177 dolandırıcılığa karıştı Tokatta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 10:29

Tokat'ta, yakalanan ve 8 yıl önce hakkında 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen hükümlü Muhammet Şimşek'in (51), firari olarak arandığı sürede 177 ayrı dolandırıcılık suçu daha işlediği tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul dahil birçok ilde banka ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçuna karışan Muhammet Şimşek'e, 8 yıl önce, 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Şimşek, cezası kesinleşince kayboldu. Şimşek'in, firari olduğu 8 yıl boyunca, toplam 20 ilde internet ve telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Hükümlünün yakalanması için aylardır süren takip Tokat'ta son buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahin'in kente bayram ziyaretine geleceği istihbaratını alıp, 28 Haziran'da operasyon düzenledi. Firariyken de 177 dolandırıcılık suçu işleyen Şimşek, ekipler tarafından şehir girişinde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Polis#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık