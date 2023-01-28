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175 bin TL için ailesinden 4 kişiyi öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Hakkımı yediğini anladım

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#Cinayet#Polis#Miras
175 bin TL için ailesinden 4 kişiyi öldürdü İfadesi ortaya çıktı: Hakkımı yediğini anladım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 17:10

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'i (39) tabancayla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner (30) emniyetteki ifadesinde, “Ağabeyim Mehmet'e geçen yıl bana ev yapması için otomobilimi de satıp 175 bin lira verdim. Sözünde durmadı. Paramı bugünkü değerinden geri istedim. Bana, 275 bin lira teklif etti. Hakkımı yediğini anladım” dediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi’nde görevli 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğuyla birlikte, eski görev yeri Eskişehir’e gitti. Burada ailesini AVM’de bırakan Ergüder, Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüener'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi.

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Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile birlikte buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesini beklemek için olay yerine önceden gelen Adem Ergüner'in çevrede gezindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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175 bin TL için ailesinden 4 kişiyi öldürdü İfadesi ortaya çıktı: Hakkımı yediğini anladım

POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrası Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan Adem Ergüner'in sorgusu devam ediyor. Ergüner'in verdiği ilk ifadede, "Ben 8 yaşından bu yana çalışıyorum. Ailem beni 'amele' olarak görüyor. Müteahhitlik yapan ağabeyim Mehmet Ergüner'den ev almak istedim. Geçen yıl arabamı satarak ona toplam 175 bin TL verdim. Ama o evimi yapmadı. Kendisinden paramı, bugünkü değerinden geri istedim. O da bana 275 bin TL teklif etti. Kabul etmedim. Çünkü, o gün sattığım arabamın şu andaki değeri 600 bin TL. Hakkımı yediğini anladım. Ben de elimi kana buladım" dedi.

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Bedriye Ergüner ile oğulları Mehmet, Remzi ve gelini Fatma Ergüner'in, bugün Orhangazi'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Adem Ergüner’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Cinayet#Polis#Miras

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