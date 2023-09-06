×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

173 kişiyi mağdur etmişti! 'Balkan Turu' dolandırıcısı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Tur Şirketi#Mimar
173 kişiyi mağdur etmişti Balkan Turu dolandırıcısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 21:50

Denizli Mimarlar Odası üyeleriyle birlikte 173 kişiden 'Balkan Turu' organizasyonu için 2 milyon TL civarında para toplayarak iflas ettiğini duyuran tur şirketi sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde bulunan bir tur şirketinin yurt içi ve yurt dışı tur düzenleme vaadiyle şu ana kadar tespit edilen 173 vatandaşı toplamda 2 milyon TL civarında dolandırdığı, yazılı basında yer alan haberlere göre Denizli Mimarlar Odasına bağlı bir çok mimardan; Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ'ı kapsayan tur karşılığında yüklü miktarlarda para aldığı ve sonrasında kendisine ulaşılamadığı şeklinde haberlere yer verildiği görülmesi üzerine harekete geçti. İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, tur şirketinin sahibi olan E.Y.'nin Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirlendi. Şüpheli, 5 Eylül günü tespit edilen adreslere yönelik yapılan operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Tur Şirketi#Mimar

BAKMADAN GEÇME!