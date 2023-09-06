173 kişiyi mağdur etmişti! 'Balkan Turu' dolandırıcısı tutuklandı

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde bulunan bir tur şirketinin yurt içi ve yurt dışı tur düzenleme vaadiyle şu ana kadar tespit edilen 173 vatandaşı toplamda 2 milyon TL civarında dolandırdığı, yazılı basında yer alan haberlere göre Denizli Mimarlar Odasına bağlı bir çok mimardan; Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ'ı kapsayan tur karşılığında yüklü miktarlarda para aldığı ve sonrasında kendisine ulaşılamadığı şeklinde haberlere yer verildiği görülmesi üzerine harekete geçti. İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, tur şirketinin sahibi olan E.Y.'nin Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirlendi. Şüpheli, 5 Eylül günü tespit edilen adreslere yönelik yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.