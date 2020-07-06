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Haber Giriş: 06.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

1720 yıllık fiyat listesi

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1720 yıllık fiyat listesi
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Stratonikeia antik kentinde bulunan 1720 yıllık duvarda, balıktan zeytinyağına kadar 200’den fazla ürünün fiyat listesi bulunuyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki, ‘Gladyatörler şehri’ olarak da bilinen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia antik kenti, arkaik, klasik, helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ev sahipliği yaptı. Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1720 yıllık meclis duvarında, balıktan zeytinyağına kadar 200’den fazla ürün ve fiyatları yazıyor.

‘ANTİK KENTE DEĞER KATIYOR’

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Meclis binasının dış cephesindeki duvardaki yazıda, Roma Dönemi’ndeki ticari hareketlilik ile ekonomik düzenlemelerle ilgili kayıtlar bulunuyor. Stratonikeia’daki 23 metrekarelik duvarda bu yazının olmasından dolayı şanslıyız. Antik kentimize artı değer kazandırıyor. Balıktan tutun da 1 litre zeytinyağının ismi ve fiyatı yazıyor” dedi.

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