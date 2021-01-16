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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1700 yıllık Gotlar sütununa tamir

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1700 yıllık Gotlar sütununa tamir
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İstanbul’da Gülhane Parkı’nın içindeki 4. yüzyıldan kaldığı düşünülen Gotlar sütunu bakımsız bir haldeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tarihi eseri tekrar canlandırmak için restorasyon çalışmalarına başladı.

İstanbul Gülhane Parkı’nın deniz tarafında yaklaşık 1700 yıldır ayakta duran 18.5 metre yüksekliğinde tek parça mermerden yapılmış ve bakımsız kalan Gotlar sütunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. 4. yüzyıldan kaldığı düşünülen Gotlar sütununun kaidesinde yer alan kitabedeki “Fortunae Reducı Ob Devıctos Gothos” yani “Gotları yenmemizle geri dönen talihe” yazısından, sütunun Gotlara karşı kazanılmış bir zafer sonrasında dikildiği anlaşılıyor. Tarihçi Semavi Eyice, sütunun Tuna Nehri’nden inen Gotlara karşı savaştığı bilinen İmparator I. Theodosius’a (379-395) ait olduğunu ileri sürerken, öte yandan sütunun kitabesinde yer alan Latin harflerinin biçimleri nedeniyle anıtın I. Constantin (306-337) dönemine ait olabileceği de ifade ediliyor.

Geçen haftalarda restorasyon çalışmalarına başlayan ekipler, vinç yardımıyla ulaştıkları tarihe tanıklık eden sütunun en üstünde bulunan korint üslubunda kartal armasından çalışmalara başladı.

1700 yıllık Gotlar sütununa tamir


‘İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ’

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şunları söyledi: “Anıt sütunu yıllar içerisinde bakımsız kalmış ve restorasyonu yapılmamıştı.

Devrinde bu kadar değerli olan bir anıtın, bugün Gülhane Parkı’nın içerisinde, İstanbul’da bu anıtın varlığından habersiz bir şekilde olması üzücü. Her şeyden önce anıtın restorasyonunu yapılması gerekiyordu. İlk önce anıtın bugünkü durumunun ayrıntılı projelerini ve bilgilendirme çalışmalarını yaptık. Çeşitli dijital teknolojilerden faydalanarak anıtın durumunu belgeledik. Ardından vinçler yardımı ile anıtın belirli noktalarına ulaşacak şekilde restorasyon çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. İstanbul için çok önemli bir anıt.”

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