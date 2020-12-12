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DHA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

1700 yıllık... 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

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1700 yıllık... 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi
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Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu söylenilen ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi. 

Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından 23.00 sıralarında teslim alındı. 

1700 yıllık... 60 yıl sonra Türkiyeye getirildi


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