17 yıllık hayalleri Türkiye’de gerçek oldu... Bulgar çiftin en özel Anneler Günü

Haberin Devamı

Bulgaristan’da yapılan araştırmalarda açıklanamayan kısırlık teşhisi alan çift ülkelerinde gördükleri aşılama tedavisinden de olumsuz sonuç aldı. Bu süreçte doğal yolla elde edilen bir gebelik oluştu ama düşükle sonuçlandı. Her ay yeşeren umutları yerini derin bir boşluğa bıraktı. Hayal kırıklığı ile geçen 17 yıllık sürecin en zor yanlarından biri ise Anneler Günü oluyordu. Mücadeleyi bırakmayan çift, tüp bebek tedavisi için araştırmalara başladı ve Türkiye’nin bu konudaki başarılarını okuyup İstanbul’un yolunu tuttu.

ANNELER GÜNÜ’NÜ KIZIYLA KUTLAYACAK

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ’a ulaşan çifte detaylı tetkikler yapıldı. Kişiye özel bir tedavi protokolü oluşturuldu ve çift Türkiye’deki ilk denemelerinde yıllarca bekledikleri müjdeli haberi aldı. 17 yıllık bekleyişin ardından hayallerine kavuşan çift 19 Ağustos 2025’te kızları Sofia Georgieva’yı kucağına aldı. Anne Daniela Hristova Todorova mutluluğunu şu sözlerle aktardı:

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hantavirüs yalnız değil: İnsana bulaşabilecek diğer virüsler de var Haberi görüntüle

“Anne olmak en güzel duygulardan biriymiş. Bu yılki Anneler Günü’nü kızımızla geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu duyguyu yaşamak en büyük hayallerimden biriydi. Bir gün anne olacağıma dair umudum ve inancım hep vardı. Bu umut artık gerçek oldu. Türkiye’deki yaklaşım Bulgaristan’dakinden çok daha iyi seviyede. Bu süreçte olan herkese tavsiyem, Türk doktorlara güvenin.”

Todorova çiftinin 17 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan Prof. Dr. Gürkan Bozdağ ise “Biz çiftimiz için kişiye özel bir yol haritası belirledik. Bazı hastalarda yumurta toplama zamanı değişebiliyor, bu hastamızda daha erken yumurta toplamayı tercih ettik. Ardından doğru gün ve zamanlama planlaması yaparak embriyo transfer ettik. Sonuç olarak pozitif sonuca ulaştık ve sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından çiftimiz 17 yıl boyunca bekledikleri bebeklerini kucaklarına aldı.”