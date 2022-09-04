17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı! İşte Kommagene Uygarlığı dönemi Kahta Kalesi

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Nemrut Dağı tur güzergahındaki Eski Kahta köyünde bulunan ve birçok medeniyetten izler taşıyan Eski Kahta Kalesi'nin bir kısmı, 2005'te şiddetli yağmur nedeniyle yıkılınca güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Milattan önce 3'üncü yüzyılda Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan ve 'yazlık başkent' Arsameia ile birlikte 'idari merkez' olarak inşa edilen tarihi kale, Memlük Devleti döneminde geliştirildi. Tarihi kaleye sarnıç, zindan, dükkan, ibadet yeri ve geniş oda gibi eklentiler yapıldı.

Tarihi kalede 2015 yılında, 3 ayrı etaptan oluşan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 'Turizmi Canlandırma Projesi' kapsamında restore edilen kale, 17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.



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BİR AYDA 2 BİN ZİYARETÇİ

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 3 Ağustos'ta açılan tarihi kaleye yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kalenin bugüne kalan yapısının Nemrut dönemine ait olduğunu belirten Alkan, daha önceki temel kalıntılarının ise Hititler, Kommagene Uygarlığı, Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendiğini aktardı.

Restorasyon süreci ile ilgili de bilgi veren Alkan, "3 ay önce çevre düzenlemesi ile birlikte cam teras yapıldı, yürüme yolları yapıldı. Tüm güvenlik önlemleri alınarak, kale ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.1883 yılında Osman Hamdi Bey, burada bir kısım çalışmalar yapmıştır. Alman başmühendisi Fritz Apel, burada Yeni Kale ile Arsemia'yı birbirine bağlayan eski dönem ilk yer altı su tünelinin olduğunu söylemektedir. Burası, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buranın tarihini bilen yerli ve yabancı turistler, oldukça ilgi gösteriyor. 3 Ağustos itibarıyla açtığımız kalede ziyaretçi sayısı, yaklaşık 2 bin kişi olarak saptandı" dedi.