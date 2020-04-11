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Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

17 yıl sonra nisanda kar yağdı

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17 yıl sonra nisanda kar yağdı
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ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan Gömbe Yaylası'nın üzerindeki batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'a, 17 yıl sonra nisan ayında kar yağdı. Kar, Akdağ'ı beyaza bürüdü.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nın üzerinde bulunan batı Antalya'nın en yüksek tepesi olan Kızlar Sivrisi'nden sonra ikinci yüksek tepe olan 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ, kuzeydoğusundaki yaklaşık 2 bin 800 metre yüksekliğindeki Yumlu Dağı'na nisan ayında kar yağdı. Akdağ'ın zirvesi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Gömbe Yaylası'nda açan erik ağaçlarının çiçekleriyle Akdağ ve Yumlu Dağı'nın zirvelerindeki kar, eşsiz bir güzellik oluşturdu.

Yaşlı Gömbeliler, "Gömbe'ye en son nisan ayında kar, 23 Nisan 2003 tarihinde yağmıştı. O gün yağan kar, Gömbe Mahallesi'nin içine kadar düşmüştü. Gömbe'nin içine kadar kar yağmış, açan elma çiçeklerinin beyazı ile yağan karın beyazı birbirine karışmıştı. 17 yıl sonra nisan ayında kar yağdı" dedi.

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