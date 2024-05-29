17 yıl sonra hukuk zaferi

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İstanbul Ataköy’de 9. Kısım, B 19 Blok’ta 9 Eylül 2007’de Etibank Maden İşletmeleri’nde çalışan Metin Güler ile bir bankada müdür olan Endam Aşer’in kızı Hazal Güler (9), arkadaşıyla birlikte 10’uncu katta oturan bir başka arkadaşına gidecekti. Asansörün 9’uncu katta durması üzerine Hazal Güler ile arkadaşı kabinden indi. Hazal Güler ile arkadaşı, yanlış katta oldukları için tekrar asansör çağırdı. Kapı açık olduğu halde kabinin yukarı hareket etmesi sonucu Hazal Güler, asansör boşluğuna düştü. Hazal Güler’in düştüğünü gören yanındaki arkadaşı çığlıklar atarak apartman sakinlerinden yardım istedi. Hazal Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CEZALARINI TAKSİTLE ÖDEDİLER

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonucu asansör şirketinde görevli 3 kişi ile apartman görevlisi hakkında ‘taksirle öldürmek’ suçundan dava açıldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, asansör firması görevlilerini ve apartman görevlisini 2’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimi yaparak bu cezayı 14 bin lira para cezasına çevirdi ve 24 taksite bölerek ödenmesine karar verdi.

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Hazal Güler’in annesi Endem Aşer, babası Metin Güler ve kardeşi Doğukan Güler, ceza davasının kesinleşmesinin ardından kızlarının vefatında ağır ihmal ve kusuru bulunduğu gerekçesiyle Süper Minimak Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 250 bin lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası açtı.

MAHKEME AİLEYİ HAKLI BULDU

Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Hazal Güler’in ailesini haklı bulan mahkeme, Süper Minimak Asansör şirketini 63 bin 643 lira 50 kuruş maddi, 65 bin lira da manevi olmak üzere toplam 128 bin 643 lira 50 kuruş tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme davalı asansör şirketinin bu tazminatı olayın yaşandığı 9 Eylül 2007’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hazal Güler’in ailesine ödemesine karar verdi.