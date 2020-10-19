17 yıl sonra anne oldu

Aslıhan-Şafak Aydın çifti, 2003 yılında evlendi. Aydın çifti doğal yollarla uzun süre çocuk sahibi olamadı. Doktor kontrollerinde Aslıhan Aydın’ın böbreklerinden birinin iflas ettiği belirlendi. Aslıhan Aydın, dört kez tüp bebek tedavisi gördü, iki kez aşılama yaptırdı, yedi kez hamile kaldı ama bebeklerinin hepsini kaybetti. Umutları artık tükenmişti ve ikinci böbreğini de kaybetmek üzereydi. 2013 yılında doktoru böbrek nakli olmasının şart olduğunu söyledi. Anne-babasının ve 5 kardeşinin böbrekleri uymayan Aydın, kayınpederinin böbreğini aldı ve yaşamında yeni bir sayfa açtı.

Nakil sonrası süreçte tam anlamıyla sağlığına kavuşan ve kendine son bir şans tanıyan Aslıhan Aydın (38), kuaför olarak çalıştığı işyerine gelen bir müşterisinin önerisiyle kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın’a ulaştı. Öncelikle daha önceki başarısız deneyimlerin sebepleri araştırıldı, nakil sonrası çıkan testlerin sonuçları ve yapılan kontrollerin değerlendirmeleri sağlandı. Oluşturulan tedavi programıyla birlikte çift nisan ayında kızları Elif Sare’ye kavuştu.

‘ARTIK BENİMLE’

17 yıl boyunca hem hastalığı ile mücadele eden hem de anne olabilme hayaliyle yaşayan Aydın, “Tedaviye başladığımızda doktorumuz çok emin adımlarla ilerledi, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bu durum bizim için güven ve moral oluşmasını sağladı. Doğru zamanlama ile transferim yapıldı ve müjdeli haberi aldık. Geçmişte yaşadığım düşükler sebebiyle hamile olduğuma ilk aylarda sevinemedim ama kalp atışını duyunca ve tekmelerini hissedince ‘Artık benimle’ dedim. Anne olabilmek için her şeyi göze aldım, güzel bir hayatımız vardı ama kızım doğunca her şey daha da anlam kazandı. Dondurulmuş 1 embriyomuz var, eğer sağlık durumum elverirse kızım büyüdüğünde ona kardeş istiyoruz” diye konuştu.



