17 yıl önce uzanan eli unutmadı... Pakistanlı Jabbary Türk Kızılay gönüllüsü oldu

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Abdulkadir Jabbary, Pakistan'da ailesiyle yaşadığı 2009 ve 2010 yıllarında meydana gelen sel felaketlerinden etkilendi. Belucistan ve Hayber Pahtunhva bölgesinde toplam bin 210 kişinin hayatını kaybettiği afetlerden etkilenenlere yardım elini uzatan Türk Kızılay’la da o dönem tanıştı. Kızılay'ın çalışmalarına destek olup, rehberlik de eden Jabbary, 2024 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla doktora öğrencisi olarak Türkiye'ye geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finansman alanında doktorasını sürdürürken, Türk Kızılay ve YTB işbirliğiyle düzenlenen ‘İlk Yardım ve Göç’ temalı programa katılıp, eğitim aldı. Program sonrasında da Türk Kızılay'ın gönüllüsü oldu. Jabbary, 2009 yılında zor şartlar altında Afganistan mülteci kampında yaşadığını anlattı ve şunları söyledi:

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TÜRK KIZILAY’I O AFETTE TANIDIM’

“Pakistan’da muson yağmurlarının yoğun olduğu mevsimler oluyor. 40 gün hiç durmadan yağmur yağıyor. Bu yağmurlarda bizim köyümüz de etkilendi, köyümüzün yarısı gitti bu yağmurlardan dolayı. Bu sırada Türk Kızılay geldi bizlere yardım için. Türk Kızılay’ın ismini daha önce bilsem de ilk kez ülkemde yaşamış olduğum afette tanıdım. 2009’daki afetten sonra 2010 yılında da Pakistan’da yine bir doğal afet oldu. Allah’a çok şükür Türk Kızılay hemen geldi. Mutfak malzemelerinden tutun, ilaçlara, sağlık malzemelerine ve çadırlara kadar her alanda yardım getirdiler. Daha lise öğrencisiydim hiç unutamıyorum. Babam selden dolayı dağıtıma gitmeme müsaade etmedi. Ama abilerim ve kuzenlerim dağıtıma gönüllü olarak gittiler.”

BEN DE YARDIM DAĞITACAĞIM

Jabbary, 2024 yılında Türkiye'ye YTB bursuyla doktora öğrencisi olarak seçildiğini söyleyerek, “Türkiye’ye geldiğimde de sadece Türk Kızılay’ı biliyordum. Hemen buradaki insanlarla tanıştım. 'İlk Yardım ve Göç' temalı programdan sonra gelip gönüllü olma durumuma resmiyet kazandırmak istedim. Bugün itibarıyla resmi olarak Türk Kızılay gönüllüsüyüm. Benim ve ailem gibi yardıma ihtiyacı olan herkese Türk Kızılay ile birlikte yardım etmek istiyorum" dedi.