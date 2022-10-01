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17 yıl hapisle aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

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#Hapis#Aksaray#Osman Güdendede
17 yıl hapisle aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 12:21

Aksaray'da 7 suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Osman Güdendede (30), kardeşi Yasin Güdendede adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

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Eskil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'bilişim', 'şantaj', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' dahil 7 suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Güdendede'nin ilçedeki iş yerinde saklandığını belirledi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Güdendede yakalandı, üzerinde ise kardeşi Yasin Güdendede adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi. Güdendede, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Hapis#Aksaray#Osman Güdendede

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