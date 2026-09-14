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17 yaşındaki Tuana'nın ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

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#Tuana Elif Gülüşan#Adem Hasbaş#Giresun
17 yaşındaki Tuananın ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 14:51

Giresun'un Görele ilçesinde görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının taciz ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

17 yaşındaki Tuananın ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Sanık, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

17 yaşındaki Tuananın ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

OLAY

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Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti.

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#Tuana Elif Gülüşan#Adem Hasbaş#Giresun

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