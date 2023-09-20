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17 yaşındaki sürücü otomobiliyle su kanalına düştü! Olay yerinden kaçtı

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#İstanbul#Sultanbeyli#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 14:46

İstanbul Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kaza sonrası kaçan sürücü, polis ekiplerinin ailesini araması üzerine olay yerine geri geldi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Yuşa S. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yakınlarını aradığı sürücü, tekrar olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Su kanalına uçan otomobilden yara almadan kurtulan İbrahim Yuşa S. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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#İstanbul#Sultanbeyli#Trafik Kazası

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