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17 yaşındaki sürücü kullandığı araçla kaza yaptı, hayatını kaybetti... Olay yerinde yürek yakan görüntü

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#Trafik Kazası#Antalya#Kaza
17 yaşındaki sürücü kullandığı araçla kaza yaptı, hayatını kaybetti... Olay yerinde yürek yakan görüntü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 17:18

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Esat B. (17) hayatını kaybetti, kardeşi Ö.F.B. (8) ise yaralandı.

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Kaza, saat 13.15 sıralarında Döşemealtı Altınkale Mahellesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilal Esat B.'nin kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durdu.

17 yaşındaki sürücü kullandığı araçla kaza yaptı, hayatını kaybetti... Olay yerinde yürek yakan görüntü

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini bilerlid. Yaralanan Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.

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17 yaşındaki sürücü kullandığı araçla kaza yaptı, hayatını kaybetti... Olay yerinde yürek yakan görüntü

Kazayı duyarak olay yerine gelen Bilal Esat B.'nin bir yakını, cansız bedenine sarılarak ağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

17 yaşındaki sürücü kullandığı araçla kaza yaptı, hayatını kaybetti... Olay yerinde yürek yakan görüntü

 

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#Trafik Kazası#Antalya#Kaza

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