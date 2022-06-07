17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü katletmişti! Anıl Yolum'a ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Olay, geçen yıl 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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MÜTALAADA İNDİRİM İSTENMEDİ

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen mayıs ayında görülen davada açıklanan mütalaada savcı, Anıl Yolum'un Sezen Ünlü'nün hamile olduğunu bildiği halde cinayeti işlediğini belirterek 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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Savcı, Anıl Yolum'un, aldatıldığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyleyerek haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğine dikkati çekti. Savcı, haksız tahrik ve olayın toplumda yarattığı infial sebebiyle de takdiri indirim yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

"KARNINDA ÇOCUĞUMU TAŞIYAN EŞİMİ HUNHARCA KATLETTİM"

Davanın karar duruşması bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Anıl Yolum, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı mütalaa hakkında savunma yapması için sanık avukatına söz verdi. Sanık avukatı, Sezen'in bazı sözlerinin tahrik unsuru oluşturabileceğini, Sezen ile Anıl arasında resmi nikah olmasa bile sadakat bağı olduğunu savundu. Mahkeme başkanı, karardan önce son sözü sanığa verdi. Pişman olduğunu savunan Yolum, "Sezen bana çocuğun benden olmadığını söyledi ve hakaret etti. Ben de uğramış olduğum tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Kendimden utanıyorum. Bir anlık öfkeyle karnında çocuğumu taşıyan eşimi hunharca katlettim. Geceleri rüyamda onları görüyorum. Sezen'in ailesinden de özür diliyorum. Keşke zamanı geriye alabilseydik de bu olay yaşanmasaydı" dedi.

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Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Yolum'u 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp, duruşmayı bitirdi.