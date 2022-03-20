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17 yaşındaki Nuray otelde ölü bulundu, bir kişi gözaltında! Teyzesi gözyaşlarına boğuldu: Alamadım seni onun elinden

#Antalya#Nur Çevik#Bayram Ali Çevik
17 yaşındaki Nuray otelde ölü bulundu, bir kişi gözaltında Teyzesi gözyaşlarına boğuldu: Alamadım seni onun elinden

Antalya’da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki yeğeni Nuray D.’nin cenazesini morgdan teslim almak için gelen teyzesi Nur Çevik oturduğu banktan kalkamadı. Gözyaşlarına boğulan ve güçlükle ayakta duran kadını eşi Bayram Ali Çevik teselli etti. Acılıt eyzenin eşinin kollarında “Alamadım seni onun elinden” demesi dikkat çekti. Genç kızın ölümü ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken Nuray D.'nin 18 Ocak'ta annesinin kuzeninin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polise gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuray D.’nin odasını temizlemek için giren görevliler, genç kızın hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.’nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Acılı teyze gözyaşlarına boğuldu, ayakta duramadıAcılı teyze gözyaşlarına boğuldu, ayakta duramadıHaberin Tüm Görselleri

TEYZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze, işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi.

17 yaşındaki Nuray otelde ölü bulundu, bir kişi gözaltında Teyzesi gözyaşlarına boğuldu: Alamadım seni onun elinden

Kadının eşinin kollarında, “Alamadım seni onun elinden” demesi ise dikkat çekti. Cenazenin işlemlerinin ardından Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

17 yaşındaki Nuray otelde ölü bulundu, bir kişi gözaltında Teyzesi gözyaşlarına boğuldu: Alamadım seni onun elinden

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#Antalya#Nur Çevik#Bayram Ali Çevik

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