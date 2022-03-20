17 yaşındaki Nuray otelde ölü bulundu, bir kişi gözaltında! Teyzesi gözyaşlarına boğuldu: Alamadım seni onun elinden

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuray D.’nin odasını temizlemek için giren görevliler, genç kızın hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.’nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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TEYZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze, işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi.

Kadının eşinin kollarında, “Alamadım seni onun elinden” demesi ise dikkat çekti. Cenazenin işlemlerinin ardından Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.