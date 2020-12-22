MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri17 yaşındaki Nazar her yerde aranıyor!
GeriGündem 17 yaşındaki Nazar her yerde aranıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

17 yaşındaki Nazar her yerde aranıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
17 yaşındaki Nazar her yerde aranıyor!
Abone Olgoogle-news

Çorum'da kaldığı yurttan 15 gün önce izinli çıkan ve geri dönmeyen Nazar B. (17) için arama çalışması başlatıldı. Nazar B.'nin babaannesi Türkan B., torununun zorla bir yerlerde tutulduğunu iddia etti.

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta kalan Nazar B., 15 gün önce izinli olarak dışarı çıktı. Nazar B., geri dönmeyince yurt görevlileri polise haber verdi. Nazar B.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Nazar B.’nin babaannesi Türkan B. torununun 5 yıl önce yurda yerleştirildiğini belirterek, “2 hafta önce yanımıza gelecekti. Ama ortadan kayboldu. Her yerde aranıyor. Dün telefon açıp konuşmak istedi. Gizli bir telefon numarasından aradı. Titreyen bir sesle çok kısa konuştu ve beni aramayın deyip telefonu kapattı. Korkulu bir hali vardı. Torunumun bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle