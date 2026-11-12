17 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü

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Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7203 Sokak ile 7205 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 CMB 208 plakalı motosikleti ile evden çıkan Talha Batın Tokdemir (17), seyir halindeyken önünde ilerlemekte olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü çocuğu gören diğer sürücü ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Babaannesi ve teyzesi tarafından teslim alınan Talha Batın Tokdemir'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere Kepez ilçesi Varsak Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

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