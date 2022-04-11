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17 yaşındaki kızı 'yan baktığı' için döven abla ve kardeşi yakalandı

#Bursa#İnegöl#Kavga
17 yaşındaki kızı yan baktığı için döven abla ve kardeşi yakalandı

Bursa'da parkta tartıştıkları İ.G. (17) adlı kızı darbeden kız kardeşler, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp ifade veren 2 kardeş, genç kızı kendilerine yan baktığı gerekçesiyle dövdüklerini söyledi.

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İnegöl ilçesi, Yunus Emre Mahallesi, Kanarya Caddesi'ndeki parkta geçen hafta meydana gelen olayda F.Ç. (19) isimli kız ile kardeşi A.Ç. (14), tartıştıkları İ.G.'yi tekme ve yumruk darbeleriyle yere yatırarak dövdü. Cep telefonu ile de kaydedilen kavga, parktan geçen bir kişinin müdahalesiyle son buldu.

17 yaşındaki kızı yan baktığı için döven abla ve kardeşi yakalandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresleri belirlenen F.Ç. ile kız kardeşi A.Ç.'yi gözaltına aldı.

17 yaşındaki kızı yan baktığı için döven abla ve kardeşi yakalandı

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Polise ifade veren şüpheliler, genç kızı yan baktığı için dövdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. savcılıkça, nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

17 yaşındaki kızı yan baktığı için döven abla ve kardeşi yakalandı

 

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#Bursa#İnegöl#Kavga

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