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Ceyhun ÖZER - DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

17 yaşındaki kızı taciz etti... İğrenç savunma!

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17 yaşındaki kızı taciz etti... İğrenç savunma!
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen A.G.'nin, 100 metre mesafeyle kızı takip eden şüpheli tarafından taciz edildiği iddia edildi. A.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu taciz şüphelisinin, Zeki A. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Zeki A., polis ekiplerince olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Gözaltına alınan Zeki A.’nın, ‘kasten yaralama’ ve ‘parada sahtecilik’ suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Zeki A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki kızı taciz etti... İğrenç savunma

İĞRENÇ SAVUNMA

A.G. (17) adlı kızı takip edip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zeki A.'nın (23) ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.

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