×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

17 yaşındaki kız zincire bağlı, elleri kelepçeli bulundu: Babadan gazetecinin sorusuna 'pes' dedirten yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Aile Şiddeti#Zonguldak#Zincirle Bağlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 16:25

Zonguldak'ta 17 yaşındaki genç kız babası tarafından darbedilerek zincirle esir alındı. İhbar üzerine adrese giden ekipler genç kızı elleri kelepçeli ve zincirle bağlanmış vaziyette buldu. Anne ve baba jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözü dönmüş baba, bir gazetecinin "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Sıla T.’nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.’nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

17 yaşındaki kız zincire bağlı, elleri kelepçeli bulundu: Babadan gazetecinin sorusuna pes dedirten yanıt

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

17 yaşındaki kız zincire bağlı, elleri kelepçeli bulundu: Babadan gazetecinin sorusuna pes dedirten yanıt

Haberin Devamı

‘KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER’

Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM’ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna baba Selahattin T., “Kızını dövmeyen dizini döver” diyerek cevap verdi. Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., “Hayır ama siz rencide ediyorsunuz” dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor. 

17 yaşındaki kız zincire bağlı, elleri kelepçeli bulundu: Babadan gazetecinin sorusuna pes dedirten yanıt

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Şiddeti#Zonguldak#Zincirle Bağlama

BAKMADAN GEÇME!