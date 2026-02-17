×
17 yaşındaki kardeşi tarafından bıçakla rehin alındı! Polis koçbaşıyla kapıyı kırarak kurtardı

17 yaşındaki kardeşi tarafından bıçakla rehin alındı Polis koçbaşıyla kapıyı kırarak kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 16:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki kardeşi Ömer S., tarafından bıçakla rehin alınan Lakat S. (19) koçbaşıyla kapıyı kırarak daireye giren polis tarafından kurtarıldı. Kendisini tuvalete kilitleyen Ömer S., ikna edilip gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Baykoca Mahallesi Defne Sokak’taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı apartmanın 4’üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S., ablası Lakat S.’yi bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİRE KAPISI KOÇBAŞIYLA KIRILARAK AÇILDI

Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı. Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı.

Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

