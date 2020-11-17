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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, - DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

17 yaşındaki genç kızın feci sonu! Çamaşır asarken...

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17 yaşındaki genç kızın feci sonu! Çamaşır asarken...
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ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde çamaşır asarken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Yıldız Sertdemir (17), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 5'inci katında oturan ailenin kızı Yıldız Sertdemir, balkonda çamaşır asarken dengesini kaybedip düştü. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Sertdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sertdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

 

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