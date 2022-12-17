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17 yaşındaki genç kız babasını göğsünden bıçakladı

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#Çanakkale#Bıçaklama#Kız
17 yaşındaki genç kız babasını göğsünden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 23:01

Çanakkale’de 17 yaşındaki kız babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç P.’nin (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç P.'yi göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden EErdinç P.’nin cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç P.’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

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