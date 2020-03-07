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Haber Giriş: 07.03.2020 - 14:07,Son Güncelleme:/

17 yaşındaki genç kız 5 gündür her yerde aranıyor!

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17 yaşındaki genç kız 5 gündür her yerde aranıyor!
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Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki İclal Gül Uysal'dan, 3 Mart Salı gününden bu yana haber alınamıyor.

Isparta Zafer Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan İclal Gül Uysal, Salı günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Dündar Uysal, emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek kızının biran önce bulunmasını istedi.

Uysal, “Geçtiğimiz Salı gününden bu yana kızım kayıp. Evden ayrıldı bir daha haber alamadık. Kızımın yerini bilenlerin polise bildirmelerini istiyorum” dedi.

17 yaşındaki genç kız 5 gündür her yerde aranıyor

Şubat ayında Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden eğitim gören Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A.'da otostop yaparak Isparta'dan İzmir'e gitmiş ve polis tarafından bulunarak ailelerine teslim edilmişlerdi.

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