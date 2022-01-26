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17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Anne ve babası adliyeye sevk edildi... 'Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum'

#Muğla#Bodrum#Gamze Sakallıoğlu
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu Anne ve babası adliyeye sevk edildi... Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) hayatını kaybetmesi ile ilgili gözaltına alınan baba M.H.S. (53) ile annesi T.S. adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere "Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" dedi. 

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Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi.

Gamze'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, Gamze'nin boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Şüpheli ölüm ile ilgili Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.

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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne T.S. ile baba M.H.S adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Kızımı yatağında ölü buldum. Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" dedi. Öte yandan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesinin henüz yakınları tarafından morgdan teslim alınmadığı belirtildi.

 

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#Muğla#Bodrum#Gamze Sakallıoğlu

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