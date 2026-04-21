17 yaşındaki Fatma Koçak'ın ölümünde korkunç gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı! Annesi ve üvey kardeşi tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 15:37

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Fatma Koçak'ın annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs 2014 akşamı 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu olayın şüphelileri anne Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme Tutuklu başhekimin ifadesi ortaya çıktı: Silme işlemini Yücel Erdem yaparGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu başhekimin ifadesi ortaya çıktı: Silme işlemini Yücel Erdem yaparHaberi görüntüle

ANNESİ VE ÜVEY KARDEŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Evde yaşanan tartışmanın ardından Fatma Koçak'ın av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

