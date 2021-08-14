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GeriGündem 17 yaşındaki Fatih'in acı ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
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Gündem
Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

17 yaşındaki Fatih'in acı ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

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17 yaşındaki Fatih'in acı ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa'da köprü altındaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılan Muhammet Fatih Bölükbaşı (17), hayatını kaybetti. Acı haberle köprüye gelen Bölükbaşı’nın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’da hafızlık eğitimi alan ve tatilde Bursa’daki ailesini ziyarete gelen Muhammet Fatih Bölükbaşı, köprünün altındaki elektrik kablolarına dokundu. Bu sırada akıma kapılan Bölükbaşı, yere düştü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bölükbaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin acı haberi verdiği yakınları, olay yerine gelince sinir krizi geçirdi.

17 yaşındaki Fatihin acı ölümü Yakınları sinir krizi geçirdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölükbaşı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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