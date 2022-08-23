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17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu

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#SAKARYA#Polis#Jandarma
17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:02

SAKARYA'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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#SAKARYA#Polis#Jandarma

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