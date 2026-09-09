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17 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü! Doğum gününden bir gün sonra ırmakta boğuldu

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#Mersin#Tarsus#Efe Akar
17 yaşındaki Efenin kahreden ölümü Doğum gününden bir gün sonra ırmakta boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 17:34

Mersin’in Tarsus ilçesinde, serinlemek için Berdan Irmağı’na giren 17 yaşındaki Efe Akar boğuldu. Efe Akar'ın dün doğum günü olduğu belirtildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Berdan Irmağı'nda meydana geldi. Serinlemek için ırmağa girdiği belirtilen Efe Akar, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Efe Akar’ın acı haberini alan yakınları, nehir kenarına gelip gözyaşı döktü. Akar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada Efe Akar'ın, dün doğum günü olduğu belirtildi.

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#Mersin#Tarsus#Efe Akar

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