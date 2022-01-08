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17 yaşındaki Edanur'un kahreden ölümü! Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

#ANTALYA#Kadın Cinayeti#Edanur Demir
17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

Antalya’da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki Edanur Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Kafasından ağır yaralanan Edanur Demir hastane yolunda hayatını kaybederken, kaçan şahıs Burdur’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan Edanur Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.

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OLAYDAN SONRA BURDUR'A KAÇTI

Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur’a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur’da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya’ya getireceği öğrenildi.

17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

Edanur Demir'in cenazesi ise gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Edanur Demir'in ölümünün ardından cenazeyi almaya gelen kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

17 yaşındaki Edanurun kahreden ölümü Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

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