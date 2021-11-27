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17 yaşındaki Edanur Günay'dan 8 gündür haber alınamıyor! Babasıyla tartıştı, kayıplara karıştı

#Edanur Günay#Kayıp#Aksaray
17 yaşındaki Edanur Günaydan 8 gündür haber alınamıyor Babasıyla tartıştı, kayıplara karıştı

Aksaray'da babasıyla tartışan ve eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur Günay'dan 8 gündür haber alınamıyor. Durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte kızını arıyor.

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Olay, geçtiğimiz hafta Şifahane Mahallesi 3102 Sokak'taki Çelik Apartmanı'nın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kızı Edanur Günay’ı çarşıda erkek arkadaşıyla gören baba, eve geldiğinde kızıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın yaşandığı günün ardından sabah erken saatlerde evden çıkan Edanur Günay, 8 gündür evine dönmedi. Evden çıktığı günün akşamı kızının gelmemesi üzerine durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte 8 gündür kayıp olan kızını arıyor. Hiçbir yerde kızının izine rastlayamayan Günay, yetkililerden yardım isteyerek kızının bir an önce bulunmasını istedi.

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Olayı anlatan baba Günay, “Cuma günü kızımı görmek istemediğim bir yerde gördüm. Aramızda bir tartışma geçti. Cumartesi sabahı kızım evden çıktı ve o gün bugündür haber yok. Her yere gittim, baktım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Kızımın bir an önce sağ salim bulunmasını istiyorum. Çarşıda görmek istemediğim bir arkadaşı ile gördüm. Onun tartışmasını yaşadık aramızda. Sabahleyin kayboldu gitti. 8 gündür çocuğum yok, 8 gündür çocuğum ne halde? Aç mı, susuz mu, içeride mi, dışarıda mı? Yetkililerden çocuğumun bulunmasını istiyorum. Bir an önce çocuğuma kavuşmak istiyorum. Başka hiçbir isteğim yok. En son Kurşunlu Camii civarında görülmüş. Bir arkadaşına ‘Sizde kalabilir miyim?’ demiş. Başka da hiçbir haber, iz yok. 8 gün oldu” dedi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde arama çalışmalarına devam ediyor.

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17 yaşındaki Edanur Günaydan 8 gündür haber alınamıyor Babasıyla tartıştı, kayıplara karıştı

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#Edanur Günay#Kayıp#Aksaray

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