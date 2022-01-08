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17 yaşındaki Edanur Demir'in kahreden ölümü! Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

#ANTALYA#Kadın Cinayeti#Edanur Demir

Antalya’da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki Edanur Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Kafasından ağır yaralanan Edanur Demir hastane yolunda hayatını kaybederken, kaçan şahıs Burdur’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

TÜM KARELER

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Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan Edanur Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.

OLAYDAN SONRA BURDUR'A KAÇTI

Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur’a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur’da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya’ya getireceği öğrenildi.

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17 yaşındaki Edanur Demirin kahreden ölümü Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

BİR ANNENİN EN ZOR ANI

Edanur'un cenazesi gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi. Kızını almaya gelen anne Pakize Demir’i ve kız kardeşleri yakınları güçlükle teselli edildi.

17 yaşındaki Edanur Demirin kahreden ölümü Tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu

Öte yandan Demir’in liseden yeni mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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İFADESİNDE 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ

Antalya'da, tabancayla kafede çalışan sevgilisi Sıla P.'nin (21) mesai arkadaşı Edanur Demir'i öldüren Semih Melih D.'nin (22), olay sonrası aynı iş yerinin sahibine ait otomobille Burdur'a kaçtığı belirtildi. Burada polis tarafından yakalanan Semih Melih D., Antalya'ya getirildi. Melih D. emniyetteki ifadesinde, “Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.

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#ANTALYA#Kadın Cinayeti#Edanur Demir

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