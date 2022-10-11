Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi pompalı tüfekle gasbetti

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#İlkadım#Taksi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 12:35

Samsun'da bir çocuk, müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracını gasbedip kaçtı. Şüpheli çocuk, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. (17), durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki ticari taksiye yolcu gibi bindi. Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti.

Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı. Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasp edilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu. Polis, R.A.'yı gasp ettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Haberin Devamı

R.A.'nın üzerinden biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#İlkadım#Taksi

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı